Son dakika haberleri: Bodrum'da sahillere yasak geldi, vatandaş kurallara uydu

Gelen son dakika haberine göre MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında sahil bantları, park, mesire ve ören yerleri ile piknik alanlarında sandalye veya oturarak piknik yapma faaliyetleri yasaklandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında sahil bantları, park, mesire ve ören yerleri ile piknik alanlarında sandalye veya oturarak piknik yapma faaliyetleri yasaklandı. Kararın ardından sahil kenarlarına bant çekilerek uyarı yazısı asılırken, vatandaşların kurallara uyduğu görüldü.

Bodrum'da, koronavirüsle mücadele kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca yeni tedbirler alındı. Karara göre, sahil bantları, mesire ve piknik alanlarında piknik yapmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetler nedeni ile çok yakın mesafede vatandaşların bir arada bulunabilecekleri, bu durumun hem kendi sağlıkları hem de başta virüsle mücadelede en temel önlem olan vatandaşların evde kalma duygusunu zaafa uğratarak, toplum sağlığı açısından risk oluşturabileceği nedeni ile vatandaşların sahil bantları, park, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında sandalye veya oturarak piknik yapma faaliyetlerinin yasaklanmasına karar verildiği belirtildi. Kararın ardından sahil kenarlarına şerit çekilerek uyarı yazısı asıldı. Çekilen şeridin üzerine, 'Sahil şeridinde yiyecek, içecek tüketmek ve oturmak yasaktır' yazıldı. Yapılan denetimlerde ise vatandaşların kurala uyduğu gözlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ