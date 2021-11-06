Son dakika haber... Bodrum'da polis ekiplerinden "yaya geçidi" uygulaması - Haberler
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Son dakika haber... Bodrum'da polis ekiplerinden "yaya geçidi" uygulaması

AA / Ali Ballı - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Bodrum'da polis ekiplerinden

Son dakika gündem haberi... Bodrum ilçesinde polis ekiplerince, araç sürücülerine yönelik yaya geçidi uygulaması yapıldı.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde polis ekiplerince, araç sürücülerine yönelik yaya geçidi uygulaması yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, çevreyolu ile okul çevresinde yayaların yaya geçitlerinde geçiş üstünlüğünü sağlamak için trafik uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulama kapsamında, araç sürücülerine yaya geçitlerinden geçişlerde yayalara yol vermeleri ve bu hususta yaşanabilecek kazaların önüne geçme ve güvenli geçişlerini sağlamak için bilgilendirme çalışması yapıldı.

Denetimlerin aralıksız sürdürüleceği öğrenildi.

Son dakika haber... Bodrum'da polis ekiplerinden yaya geçidi uygulaması

Son dakika haber... Bodrum'da polis ekiplerinden yaya geçidi uygulaması

Son dakika haber... Bodrum'da polis ekiplerinden yaya geçidi uygulaması

AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri
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