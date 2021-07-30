Son dakika haber... Bodrum'da polis ekipleri uygulama noktasında maske dağıttı
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Son dakika haber... Bodrum'da polis ekipleri uygulama noktasında maske dağıttı

Son dakika haber... Bodrum'da polis ekipleri uygulama noktasında maske dağıttı
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Bodrum ilçesinde polis ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske dağıtımı yapılıyor.

Bodrum ilçesinde polis ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske dağıtımı yapılıyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Torba uygulama noktasında Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulama yaptı.

Uygulamalarda yolcular maske, mesafe ve hijyen konularında uyarılıyor. Maskeleri olmayan kişilere de maska dağıtılıyor.

Öte yandan uygulamaların ilçe merkezinde de aralıksız devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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