Son dakika haber... Bodrum'da polis ekipleri uygulama noktasında maske dağıttı

Bir son dakika haberine göre Bodrum ilçesinde polis ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske dağıtımı yapılıyor.

Bodrum ilçesinde polis ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske dağıtımı yapılıyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Torba uygulama noktasında Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulama yaptı.

Uygulamalarda yolcular maske, mesafe ve hijyen konularında uyarılıyor. Maskeleri olmayan kişilere de maska dağıtılıyor.

Öte yandan uygulamaların ilçe merkezinde de aralıksız devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı