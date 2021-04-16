Bodrum'da otomobilin park halindeki araçlara çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı
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Bodrum'da otomobilin park halindeki araçlara çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobilin park halindeki araçlara çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobilin park halindeki araçlara çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 48 AER 246 plakalı otomobil, Kıbrıs Şehitleri Caddesi Gümbet Kavşağı istikametinde, yolun sağında park halindeki iki otomobile, ardından da motosiklete çarptıktan sonra durdu.

Kimsenin yaralanmadığı kazada, araçlarda hasar oluştu.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Bodrum'da otomobilin park halindeki araçlara çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı
Bodrum'da otomobilin park halindeki araçlara çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı
Bodrum'da otomobilin park halindeki araçlara çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı
Bodrum'da otomobilin park halindeki araçlara çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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