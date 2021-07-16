Son dakika haber: Bodrum'da otluk ve makilik alanda yangın
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Son dakika haber: Bodrum'da otluk ve makilik alanda yangın

Son dakika haber: Bodrum'da otluk ve makilik alanda yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk ve makilik alanda yangın çıktı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Bir anda tüm tepeyi saran alevler söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Gümüşlük Mahallesi Koyunbaba mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Otluk ve makilik alanda çıkan yangın bir anda büyüyerek tüm tepeyi kapladı. Yangın bölgesi kayalık ve ulaşım olmadığı için itfaiye ekipleri yangını söndürmekte güçlük çekti. Çok sayıda itfaiye ile orman ekibi bölgede yangın söndürme çalışmasına devam ediyor. - MUĞLA

Son dakika haber: Bodrum'da otluk ve makilik alanda yangın
Son dakika haber: Bodrum'da otluk ve makilik alanda yangın
Son dakika haber: Bodrum'da otluk ve makilik alanda yangın
Son dakika haber: Bodrum'da otluk ve makilik alanda yangın
Son dakika haber: Bodrum'da otluk ve makilik alanda yangın
Son dakika haber: Bodrum'da otluk ve makilik alanda yangın
Son dakika haber: Bodrum'da otluk ve makilik alanda yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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