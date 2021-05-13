Son dakika haber! Bodrum'da orman yangını
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Son dakika haber! Bodrum'da orman yangını

Son dakika haber! Bodrum'da orman yangını
Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında 1 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Güvercinlik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğünün arazözleri ve yangın söndürme işçileri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın, ekiplerin yoğun uğraşları sonrası kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangında 1 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi.Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika haber! Bodrum'da orman yangını
Son dakika haber! Bodrum'da orman yangını
Son dakika haber! Bodrum'da orman yangını
Son dakika haber! Bodrum'da orman yangını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

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