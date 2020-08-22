Son dakika haber | Bodrum'da meydana gelen DSİ içme suyu hattındaki patlamalar
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Son dakika haber | Bodrum'da meydana gelen DSİ içme suyu hattındaki patlamalar

Son dakika gündem haberi... AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen, ilçede yaşanan DSİ içme suyu hattındaki patlamalara ilişkin, "DSİ bu konuda yüklenici firma hakkında suç duyurusunda bulunmuş ve devleti zarara uğratmak suçlamasıyla mahkeme süreci devam etmektedir.

Son dakika haber | Bodrum'da meydana gelen DSİ içme suyu hattındaki patlamalar
22.08.2020 15:07 | Son Güncelleme: 22.08.2020 15:07

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen, ilçede yaşanan DSİ içme suyu hattındaki patlamalara ilişkin, "DSİ bu konuda yüklenici firma hakkında suç duyurusunda bulunmuş ve devleti zarara uğratmak suçlamasıyla mahkeme süreci devam etmektedir." dedi.

Gökmen, yaptığı yazılı açıklamada, Bodrum'un en önemli sorunlarından biri olan su patlakları ve sel kapanlarıyla ilgili Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptığını hatırlattı.

Gürün'ün açıklamaları sonucunda halkı bilgilendirmek istediklerini belirten Gökmen, şunları kaydetti:

"Bodrum'a 9 yıl önce DSİ tarafından tamamlanarak devredilen su ve hattın maliyeti 280 milyon lirayı bulmuştur. Ancak maalesef bu hatta sık sık yaşanan patlama ve arızalar hepimizin malumudur. DSİ bu konuda yüklenici firma hakkında suç duyurusunda bulunmuş ve devleti zarara uğratmak suçlamasıyla mahkeme süreci devam etmektedir. DSİ bu hatların yenilenmesiyle ilgili çok yakın bir zamanda yeni bir ihaleye çıkacak ve bu sorun ortadan kalkacaktır."

Osman Gürün'ün sel kapanlarıyla ilgili açıklamasını ise şaşkınlıkla takip ettiklerini belirten Gökmen, "Gürün, Bodrum'un önemli sorunlarından biri olan sel konusunda bilgisizce bir açıklama yapmış ve DSİ'nin sel kapanlarını unuttuğunu söylemiştir. Halbuki Konacık Gazderesi, Çukurdere, Aliyan Deresi'nde 4 adet tersip bendi (sel kapanı) Bodrum'un hizmetine girmiştir.

Gökçeler Deresi sel kapanı ihalesi ise önümüzdeki ay yapılacaktır." ifadesini kullandı.

"Muğla Büyükşehir Belediyesi DSİ'ye ödemesi gereken katkı bedelini ödedi mi?" diye soran Gökmen, açıklamasına şöyle devam etti:

"Dere yataklarında gerçekleşen yapılaşmanın ruhsatlarının hangi partiye mensup belediyeler tarafından verildiğini Osman Gürün'e hatırlatıp, konuyu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

Bu bilgilendirmeyi yaptıktan sonra bizde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'e bazı sorular sormak istiyoruz. Muğla Büyükşehir Belediyesi 2014 yılından bu yana Bodrum'dan kaç liralık su tahsilatı yapmıştır? Su tahsilatını yapmasına rağmen Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2014 yılında teslim aldığı DSİ hatlarıyla ilgili bugüne kadar yasal olarak ödemesi gereken katkı payını DSİ'ye ödemiş midir? Ödediyse bugüne kadar ne kadarlık bir ödeme yapmıştır?"

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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