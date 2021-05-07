Son dakika haber! Bodrum'da mahalleden silah sesleri geldiği ihbarı ekiplere hareketli dakikalar yaşattı
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Son dakika haber! Bodrum'da mahalleden silah sesleri geldiği ihbarı ekiplere hareketli dakikalar yaşattı

Son dakika haber! Bodrum'da mahalleden silah sesleri geldiği ihbarı ekiplere hareketli dakikalar yaşattı
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde mahalleden silah sesleri geldiği ihbarı, polis ve 112 Acil Servis ekiplerine hareketli dakikalar yaşattı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde mahalleden silah sesleri geldiği ihbarı, polis ve 112 Acil Servis ekiplerine hareketli dakikalar yaşattı.

Konacık Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nden silah sesi ve kavga ihbarı alan polis ekipleri, kısa sürede belirtilen bölgeye gitti.

İhbara giden 10'dan fazla polis ekibi mahalle aralarında ihbara konu olayla ilgili araştırma ve inceleme yaptı. Evlerinin önüne çıkan mahalle sakinleri de bir süre olup biteni anlamaya çalıştı.

Mahalle sakinlerinden Şanda Karhanlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, evde oturdukları sırada sokaktan silah sesleri duyduklarını ve korku yaşadıklarını söyledi.

Bölgede yapılan incelemede herhangi bir yaralı veya şüphelilere rastlayamayan ekipler, daha sonra bölgeden ayrıldı.

Öte yandan patlama seslerinin mahalledeki gençlerin attığı maytaptan çıktığı tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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