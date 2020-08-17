Son dakika haber: Bodrum'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske denetimi
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Son dakika haber: Bodrum'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske denetimi

Son dakika gelişmesine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında polis ekiplerince maske denetimi yapıldı.

17.08.2020 00:07 | Son Güncelleme: 17.08.2020 00:17

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında polis ekiplerince maske denetimi yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünce, "Barlar Sokağı" olarak bilinen Cumhuriyet Caddesi ve sahil kısmında gerçekleştirilen uygulamada, maskesiz dolaşan veya uygun şekilde takmayan tatilciler tek tek uyarıldı, maskeleri olmayanlara ise maske verildi.

Ekipler, maskesi olmayan kimsenin sokağa girmesine de izin vermedi.

İlçede maske denetimlerinin aralıksız devam edeceği öğrenildi.

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Son dakika haber: Bodrum'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske denetimi

Kaynak: AA

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