Son dakika haber: Bodrum'da kamyonetin altında kalan motosikletli öldü; kaza anı kamerada

FATİH, İSTANBUL (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, motosikletiyle kamyonetin altında kalan Fatih Kandak (44), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansırken, yasak olan yerde U dönüşü yapan kamyonet sürücüsü Ömer G., gözaltına alındı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Gölköy Mahallesi'nde meydana geldi. Yalıkavak'tan Torba Mahallesi yönüne giden Ömer G., kullandığı plakası öğrenilemeyen kamyonetle Gölköy'de yasak olan yerde U dönüşü yaptı. Bu sırada aynı yönde olan Fatih Kandak yönetimindeki 48 KZ 817 plakalı motosiklet, kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Kandak, kamyonetin altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerince kaza yerinde çevre güvenliği alındı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı, evli ve 1 çocuk babası Kandak, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kamyonet sürücüsü Ömer G. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.