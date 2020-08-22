Son dakika haber | Bodrum'da iş yerlerine 150 polisle Kovid-19 denetimi
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Son dakika haber | Bodrum'da iş yerlerine 150 polisle Kovid-19 denetimi

Son dakika haberi... Muğla'nın Bodrum ilçesindeki iş yerlerinde, polis ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik gece denetimi yapıldı.

Son dakika haber | Bodrum'da iş yerlerine 150 polisle Kovid-19 denetimi
22.08.2020 02:53 | Son Güncelleme: 22.08.2020 02:58

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki iş yerlerinde, polis ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik gece denetimi yapıldı.

İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 150 polisin katılımıyla gece geç saatlerde başlayan denetimler, ilçe merkezindeki iş yerlerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Ekipler, 50'ye yakın iş yerinde inceleme yaparak, Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara ceza yazdı. Ayrıca sosyal mesafe kuralına uymayan ve maske takmayan tatilciler uyarıldı.

Denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.

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Kaynak: AA

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