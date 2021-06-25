Son dakika haber... Bodrum'da dolandırıcılar Jandarmadan kaçamadı
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Son dakika haber... Bodrum'da dolandırıcılar Jandarmadan kaçamadı

Son dakika haber... Bodrum'da dolandırıcılar Jandarmadan kaçamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşlı bir kadını kandırıp 2 bin 600 TL parasını alan şahıslar, jandarma ekiplerince yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşlı bir kadını kandırıp 2 bin 600 TL parasını alan şahıslar, jandarma ekiplerince yakalandı.

Olay, geçen hafta Koyunbaba Mahallesi'nde meydana geldi. Mahriye G. isimli mahalle sakini Gümüşkaya Jandarma Karakol Komutanlığı'na müracaat etti. Mahriye G., tanımadığı bir erkek şahsın evine gelip, kendisini "İdris Ustanın oğluyum" diye tanıtarak kandırdığını, kendisinin de şahsın eğitim giderlerini karşılamak için 2 bin 600 TL verdiğini ifade etti. Müracaat üzerine olayı aydınlatmak için Gümüşkaya Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT Timleri araştırmalara başladı. Çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştiren şahısların K.G., K.T. ve K.G. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. 3 şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı. Mağdur Mahriye G.'ye 2 bin 600 TL parası teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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