Son dakika haber | Bodrum'da da orman yangını çıktı
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Son dakika haber | Bodrum'da da orman yangını çıktı

Son dakika haber | Bodrum'da da orman yangını çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde otellere yakın bir noktada orman yangını çıkarken, yangına ekipler müdahale ediyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otellere yakın bir noktada orman yangını çıkarken, yangına ekipler müdahale ediyor.

Marmaris yangınının ardından Bodrum'da da orman yangını başladı. Söndürme ekipleri yangınlara müdahale ediyor.

Yangın, Meşelik Mahallesi Pina Yarımadası Bodrum-Milas yolu üzerindeki ormanlık alanda çıktı. Bölgeden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına almak için müdahaleye başladı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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