Son dakika haber... Bodrum'da bir binanın kaçak olan ikinci katında yıkım başladı Gelen son dakika haberlerine göre MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir binada kaçak yapıldığı belirlenen 2'nci katın yıkımına başlandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir binada kaçak yapıldığı belirlenen 2'nci katın yıkımına başlandı.

Bodrum Belediyesi ekipleri, kaçak ve imara aykırı yapılarla ilgili denetimlerini sürdürürken, diğer taraftan da yasal süreçleri tamamlanan yapı ve eklentilerin yıkımına ara vermeden devam ediyor. İlçedeki, 'kaçak yapılaşma ile mücadele seferberliği' kapsamında, son olarak, imar planına aykırılık bulunduğu belirlenen Güvercinlik Mahallesi'ndeki bir binanın 380 metrekarelik ikinci katında, Bodrum Belediyesi Yıkım Şefliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Milas-Bodrum Karayolu üzerindeki iki katlı binadaki yıkımın, karayoluna ve çevredeki diğer binalara zarar verilmemesi için hassas bir şekilde yürütüldüğü bildirildi.Güvercinlik Mahallesi'nde yıkım çalışması devam ederken, Turgutreis, Yakaköy, İslamhaneleri ve Yalıkavak mahallelerinde tespit edilen imara aykırı yapılarda da mülk sahipleri ve Belediye işbirliğinde yıkımlar sürdürülüyor.

Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü Yıkım Şefliği ekipleri, 2019 Nisan-2020 Haziran tarihleri arasında imara aykırı ve izinsiz yapıldığı tespit edilen toplam 240 yapının yıkım işlemini gerçekleştirdi. Bu yapılardan 114'ünün Belediye ekipleri tarafından, 126'sının ise mülk sahipleri tarafından Belediye gözetiminde yıkımları yapıldı.

Kaynak: DHA