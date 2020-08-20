Son dakika haber: Bodrum'da başını yata çarpıp denize düşen kişi öldü Bir son dakika haberine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde, başını yata çarpıp denize düşen kişi hayatını kaybetti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, başını yata çarpıp denize düşen kişi hayatını kaybetti.

Turgutreis Mahallesi'ndeki bir marinada yat hizmetlerinde çalışan Mehmet Aksun (62), marinada demirli bir yata yakıt verdiği sırada ayağı iskelenin demirine takıldı.

Yat ile iskele arasındaki boşluktan denize düşen ve bu sırada başını yata çarpan Aksun, ağır yaralandı.

Çevredekilerin yardımıyla denizden çıkarılan Aksun, 112 Acil Servis ambulansıyla kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: AA