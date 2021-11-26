BODRUM, MUĞLA (İHA) - Virajda ön dingili yerinden çıkan kamyonet dere yatağına devrildi

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazası görenleri şaşkına çevirdi. Viajı dönerken kamyonetin ön dingili ve tekerlekleri bir anda yolun ortasında kaldı, kamyon ise dere yatağına devrildi.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Bodrum istikametinden Turgutreis istikametine giden hafriyat yüklü kamyon Gürece Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi üzerinde virajı dönerken bir andan kamyonetin ön dingili tekerleklerle beraber yerinden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon şoförü E.S.'nin kullandı 48 BT 756 kamyon dere yatağına yan devrildi. Kaza sonrası kamyon şoförü kendi imkanlarıyla kamyondan çıkmayı başardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Trafik tek şeride düşürülürken kamyonunun dingilini ve tekerlekleri yolda görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kamyonun seyir halindeyken ön tekerlerin ve dingilin kopması ise merak konusu oldu.