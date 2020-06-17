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Son dakika haber... - Bodrum'da 300 kaplumbağa için kurtarma operasyonu- Dere yatağını kapatıp yüzlerce kaplumbağayı...

Son dakika genel haberi... Bodrum'da 300 kaplumbağa için kurtarma operasyonu Dere yatağını kapatıp yüzlerce kaplumbağayı ölüme terk ettiler Muğla'nın Bodrum ilçesinde dere yatağının kaçak inşaat atıkları ve molozlarla kapatılması sonucunda yüzlerce kaplumbağa akarı olmayan pis suda ölüme terk edildi.

17.06.2020 23:18 | Son Güncelleme: 17.06.2020 23:26

Bodrum'da 300 kaplumbağa için kurtarma operasyonu

Dere yatağını kapatıp yüzlerce kaplumbağayı ölüme terk ettiler

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde dere yatağının kaçak inşaat atıkları ve molozlarla kapatılması sonucunda yüzlerce kaplumbağa akarı olmayan pis suda ölüme terk edildi. Yaklaşık 300 kaplumbağa Bodrum Belediyesi ekiplerince kurtarılarak yeni yuvalarına bırakıldı.

Akyarlar mahallesi, Akçabük caddesinde bulunan bir sitenin önünde ki dere yatağının kapatıldığını fark eden site sakinleri durumu Bodrum Belediyesi'ne bildirdi. İhbarı alan Bodrum Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Çevredeki vatandaşlarında suyun içerisinde yüzlerce kaplumbağa ve yavruları bulunuyor demelerinin ardından, Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bölgeye giderek kaplumbağaları tespit etti. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kaplumbağaların pis suda mahsur kaldığını duyunca Veteriner işlerindeki tüm personelini seferber ederek kaplumbağa operasyonu başlattı. Aras, veteriner işlerinde çalışan tüm personelleri bölgeye göndererek "bir tek kaplumbağa bile pis suda kalmayacak" talimatı verdi. Aylardır pis suda yaşayan ve üremeye devam eden Kaplumbağalar için seferberlik başladı.

Yosunlu pis sudan yaklaşık 300 kaplumbağa çıkarıldı

Bölgeye Petbulans ile giden ekipler hafriyat dökülerek önü kapatılan ve kurumakta olan pis yosunlu su birikintisinde yaşayan kaplumbağaları teker teker yakaladı. Turgutreis Geçici Bakım Merkezine götürülen kaplumbağaların veteriner hekimler tarafından sağlık kontrolleri yapıldı. Kaplumbağalar ve yavruları, Mumcular mahallesinde bulunan Mumcular gölüne götürülerek yeni yuvalarına bırakıldı.

Moloz dökenlerin peşine düştüler

Kaplumbağaların kurtarılmasının ardından Dere yatağına moloz, inşaat atıkları dökenlerin tespit edilmesi için Başkan Aras çalışma başlattı. Çevre Koruma ekipleri bölgede araştırma yaparak konu ile ilgili tutanak tuttu. Kimlerin ya da kim tarafından döküldüğü bilinmeyen molozların kaldırılıp tekrar derenin eski haline gelmesi için çalışma başlatıldı.

Son dakika haber... - Bodrum'da 300 kaplumbağa için kurtarma operasyonu- Dere yatağını kapatıp yüzlerce kaplumbağayı...

Kaynak: İHA

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