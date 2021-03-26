Son dakika haber... Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu Kovid-19 tedbirleriyle açılıyor
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Son dakika haber... Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu Kovid-19 tedbirleriyle açılıyor

Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu Kovid-19 tedbirleriyle açılıyor

Son dakika gündem haberi... Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosunun, 27 Mart Dünya Tiyatro Gününde Nurol Kültür Merkezi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında perdelerini açacağı bildirildi.

Oyuncu Luran Ahmeti, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Oyuncu Luran Ahmeti, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosunun, 27 Mart Dünya Tiyatro Gününde Nurol Kültür Merkezi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında perdelerini açacağı bildirildi.

Tiyatronun Müdürü Rezzan Şebin, yaptığı açıklamada, bir yıl sonra ilk kez seyirciyle yeniden buluşacaklarını söyledi.

Tiyatroları için 27 Mart'ın üç önemli anlamı olduğunu ifade eden Şebin, şöyle konuştu:

"27 Mart öncelikle bütün dünyada kutlanan bir gün. Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun üçüncü yaş günü ve yeni oyunumuz 'Uçurtmanın Kuyruğu'nun prömiyeri. Oyuncu arkadaşlarımız ve ekibimiz salgın nedeniyle tam bir yıl sonra ilk kez seyircisiyle buluşuyor. Tiyatrosever Bodrumlular salonumuzu dolduracaklardır. Gişemizi kapattık. Nurol Kültür Merkezi'nin gerek fuayesi, gerekse salonu ve sahnesi anti virüs hijyenik maddelerle fiziki olarak temizlendi. Ayrıca oyun öncesi ve arada olmak üzere püskürtme yoluyla dezenfekte edilecek. Oturma düzeni ise bir dolu, bir boş olarak titizlikle hazırlandı. Girişte HES kontrolü, ateş ölçme gibi kuralları da uygulayacağız."

Uçurtmanın Kuyruğu oyununun yönetmeni Ali Şahin de oyunun yönetmenliğini yapmaktan çok mutlu olduğunu anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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