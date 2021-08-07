Son dakika haber: Bocce Milli Takımı Sıralama Müsabakaları Kahramankazan'da yapıldı
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Son dakika haber: Bocce Milli Takımı Sıralama Müsabakaları Kahramankazan'da yapıldı

Son dakika haber: Bocce Milli Takımı Sıralama Müsabakaları Kahramankazan'da yapıldı
Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş - Haberler | Spor

Son dakika haber: ???? Bocce volo disiplininde milli takım sıralama müsabakaları, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde gerçekleştirildi.

???? Bocce volo disiplininde milli takım sıralama müsabakaları, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde gerçekleştirildi.

Şehit Samet Cantürk Bocce Tesisi'nde yapılan müsabakalarda çeşitli illerden kız ve erkek 120 sporcu mücadele etti.

Uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil etmek üzere 3-4 Ağustos'ta atış oyunları, 4-6 Ağustos'ta ise yer oyunları milli takım sıralama müsabakaları yapıldı.

Dört gün süren milli takım sıralama müsabakaları için ilçeye gelen sporcuların konaklama ihtiyaçları, Kahramankazan Belediyesi Eğitim Spor ve Kamp Merkezi tarafından karşılandı.

Son dakika haber: Bocce Milli Takımı Sıralama Müsabakaları Kahramankazan'da yapıldı
Son dakika haber: Bocce Milli Takımı Sıralama Müsabakaları Kahramankazan'da yapıldı
Son dakika haber: Bocce Milli Takımı Sıralama Müsabakaları Kahramankazan'da yapıldı
Son dakika haber: Bocce Milli Takımı Sıralama Müsabakaları Kahramankazan'da yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş

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Son dakika haber: Bocce Milli Takımı Sıralama Müsabakaları Kahramankazan'da yapıldı - Haberler Spor
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