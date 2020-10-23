Son dakika haber! BM: Zengin ülkelerin iş gücündeki göçmen artışı küresel ekonomiye katkı sunabilir
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Son dakika haber! BM: Zengin ülkelerin iş gücündeki göçmen artışı küresel ekonomiye katkı sunabilir

23.10.2020 00:05 | Son Güncelleme: 23.10.2020 00:08
Son dakika haber! BM: Zengin ülkelerin iş gücündeki göçmen artışı küresel ekonomiye katkı sunabilir

Son dakika gündem haberi: NEW Yüksek gelirli ülkelerin iş gücündeki yüzde 3'lük göçmen artışının küresel düzeyde gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYİH) 2025 yılına kadar 356 milyar dolar katkıda bulunabileceği tahmin ediliyor.

NEW Yüksek gelirli ülkelerin iş gücündeki yüzde 3'lük göçmen artışının küresel düzeyde gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYİH) 2025 yılına kadar 356 milyar dolar katkıda bulunabileceği tahmin ediliyor.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, göçmenler ve sunduğu fırsatlara ilişkin raporunda güvenli ve düzenli göçün kalkınma ve ekonomik iyileşmeye katkılarına dikkati çekti.

Zorunlu göçün son 10 yılda iki kat artarak 79 milyon kişiye çıkmasının ve göçün nedenleriyle mücadelenin kalkınma için gerekli olduğu belirtilen raporda, göçmenlerin iş gücüne katkılarının ekonomik iyileşme için gerekli olduğu ifade edildi.

İyi yönetilen insan hareketliliğinin ekonomik büyüme, eşitsizlikleri azaltma ve farklı toplumları birbirine bağlamaya katkı sağlayacağına dikkat çekilen raporda, dünya nüfusunun yalnızca yüzde 3,5'inin göçmen olmasına rağmen göçmenlerin 2015'te küresel GSYİH'ye yüzde 9 katkı sağladığı belirtildi.

Raporda, Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası'nın araştırmasına göre ise yüksek gelirli ülkelerdeki göçmen nüfusundaki yüzde birlik artışın kişi başına geliri yüzde iki artıracağı ve yine yüksek gelirli ülkelerin iş gücünde yüzde 3'lük göçmen artışının küresel düzeyde gayrisafi yurtiçi hasılaya 2025 yılına kadar 356 milyar dolar katkı sağlayabileceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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