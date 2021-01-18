Son dakika haber... BM, Yemenli taraflara Hudeyde'deki çatışma bölgelerine giriş izni vermeleri çağrısı yaptı
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Son dakika haber... BM, Yemenli taraflara Hudeyde'deki çatışma bölgelerine giriş izni vermeleri çağrısı yaptı

18.01.2021 23:33 | Son Güncelleme: 18.01.2021 23:36
Son dakika haber... BM, Yemenli taraflara Hudeyde'deki çatışma bölgelerine giriş izni vermeleri çağrısı yaptı

Son dakika gündem haberi... Birleşmiş Milletler Hudeyde Anlaşmasını Destekleme Misyonu (UNMHA), ekiplerinin, ülkenin batısındaki Hudeyde kentinde Husiler ile hükümet güçleri arasında çatışmaların yaşandığı bölgelere girişine izin verilmesi çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler Hudeyde Anlaşmasını Destekleme Misyonu (UNMHA), ekiplerinin, ülkenin batısındaki Hudeyde kentinde Husiler ile hükümet güçleri arasında çatışmaların yaşandığı bölgelere girişine izin verilmesi çağrısı yaptı.

UNMHA Başkanı Abhijit Guha yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde Hudeyde'nin özellikle Hays ve Ed-Dureyhimi ilçelerinde şiddetli çatışmaların yaşandığı yönünde endişe verici haberler aldıklarını belirtti.

Guha, söz konusu çatışmaların ateşkese aykırı olduğunu ve yaşanan sivil kayıpların da kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Ateşkes anlaşmasının temel amacının sivil halkın can güvenliğinin korunması olduğunu hatırlatan ve taraflara bu konuda üzerlerine düşen yükümlülükleri hatırlatmak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydeden Guha, çatışmaların durdurulmasını istedi.

Guha, Husiler ve Yemen hükümetine, UNMHA ekiplerinin, çatışmaların yaşandığı yerleri ziyaret etmesine izin verme çağrısında bulundu.

Guha, UNMHA'nın ateşkese uyulması ve sükunetin sağlanması için taraflarla görüşmelere devam ettiğini kaydetti.

Hudeyde'ye bağlı Hays ve Ed-Dureyhimi ilçelerinde 16 Ocak'ta yaşanan çatışmalarda 40 Husi ölmüş, 55'i yaralanmış, hükümet güçlerinden 2 asker ölmüş, 10 asker yaralanmıştı.

Birleşmiş Milletler, ülkedeki meşru hükümete ve İran destekli Husilere yönelik sık sık Hudeyde'deki askeri tırmanışın durdurulması, 2018 yılında varılan Stockholm Anlaşması'nın sonuçlarından biri olan ve taraflar arasında imzalanan ateşkese uyulması çağrısında bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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