Son dakika haber! BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, Yemen hükümetiyle görüşmek için Aden'e ulaştı

Son dakika haberi: Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik ve hükümet üyeleriyle yapacağı görüşme için geçici başkent Aden'e vardı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik ve hükümet üyeleriyle yapacağı görüşme için geçici başkent Aden'e vardı.

Yemen hükümetinden isminin gizli kalmasını isteyen bir kaynak AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'tan ayrılan BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths'in Aden Havaalanı'na ulaştığını belirtti.

Griffiths'in Başbakan Abdulmelik ve yeni hükümet üyeleriyle görüşme yapmasının planlandığını kaydeden kaynak, görüşmelerde Yemen krizinin çözümüne yönelik uluslararası çabaların ele alınmasının beklendiğini ifade etti.

Yemen resmi ajansı SABA dün, Griffiths'in, Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldiğini duyurmuştu.

BM Yemen Özel Temsilcisi'nin ofisinden 5 Ocak'ta yapılan açıklamada da, Griffiths'in, Cumhurbaşkanı Hadi ve yeni hükümeti ziyaret için Riyad ve Aden'e gideceği belirtilmiş, söz konusu ziyaretlerinin Yemen'de yeni hükümetin kurulması ve Aden Havaalanı'ndaki patlamaların ardından gerçekleşecek olmasına işaret edilmişti.

Yemen Cumhurbaşkanı Hadi ile pek çok hükümet yetkilisi, ülkeyi, koalisyon güçlerinin Husilere karşı operasyon başlattığı 2015'ten bu yana Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan yönetiyor.

Aden Havalimanı'ndaki saldırı

Yeni kurulan Yemen hükümetinin kabine üyelerinin 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'dan ülkeye ulaştıkları sırada Aden Havalimanı'nda 3 patlama meydana gelmişti.

Patlamalarda 26 kişinin yaşamını yitirdiği, 100'den fazla kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

Yemen İçişleri Bakanlığı ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) saldırıyla ilgili İran destekli Husileri suçlarken, Husilerin Siyasi Büro Üyesi Muhammed el-Buhayti ise iddiaları reddederek, "Saldırıyla hiçbir ilgilimiz yok." demişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz