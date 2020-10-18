Son dakika haber: BM: Yemen'in Taiz ve Hudeyde illerinde tırmanan çatışmalarda 8 sivil öldü

Son dakika gelişmesine göre Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'in güneybatısındaki Taiz ve batısındaki Hudeyde illerinde eylül ayının sonlarından bu yana hükümet güçleri ile Husiler arasında meydana gelen çatışmalarda 8 sivilin yaşamını yitirdiğini, onlarcasının yaralandığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'in güneybatısındaki Taiz ve batısındaki Hudeyde illerinde eylül ayının sonlarından bu yana hükümet güçleri ile Husiler arasında meydana gelen çatışmalarda 8 sivilin yaşamını yitirdiğini, onlarcasının yaralandığını açıkladı.

Yemen'deki BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, eylül ayının sonlarından bu yana Hudeyde'de farklı zamanlarda yaşanan çatışmalarda 4 sivilin öldüğü, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 28 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Taiz ilinde yaşanan çatışmalarda ve top atışlarıyla düzenlenen saldırlarda da 4 sivilin hayatını kaybettiği, 26 sivilin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, BM Yemen İnsani İşler Koordinatörü Lise Grande'nin "Yemenli masumlar, hala bu savaş yüzünden ölüyor ve sıkıntılara maruz kalıyor." şeklindeki ifadesine yer verildi.

Grande, özellikle yaklaşan kıtlık ve finans kaynaklarının azalmasıyla, çatışmaları sona erdirmek ve diyaloğa geçmek için masada siyasi seçeneklerin olduğuna dikkati çekti.

BM kurumları, aylardır Yemen'deki insani yardım planı konusunda ciddi şekilde finans sıkıntısı yaşandığından şikayet ediyor ve milyonlarca insana yardım edilmesi için bağışçılara ivedilikle müdahale çağrısında bulunuyor.

Grande daha önceki açıklamasında, BM'nin bu yıl Yemen'e yardım için talep ettiği 3,2 milyar dolardan yalnızca 1 milyar doların toplanabildiği bilgisini paylaşmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya muhtaç durumda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy