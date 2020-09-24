Son dakika haber: BM ve Birleşik Krallık "Küresel İklim Zirvesi" düzenleyecek
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Son dakika haber: BM ve Birleşik Krallık "Küresel İklim Zirvesi" düzenleyecek

24.09.2020 01:13 | Son Güncelleme: 24.09.2020 01:13
Son dakika haber: BM ve Birleşik Krallık

Son dakika haberleri: BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) ve Birleşik Krallık, "Küresel İklim Zirvesi"ne ev sahipliği yapacak.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) ve Birleşik Krallık, "Küresel İklim Zirvesi"ne ev sahipliği yapacak.

BM Genel Sekreter sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, BM ve Birleşik Krallık, Paris İklim Anlaşması'nın 5'inci yıl dönümünde 12 Aralık'ta "Küresel İklim Zirvesi" düzenleyecek.

Zirvenin, Paris İklim Anlaşması'nda verilen taahhütlerin artırılması için dünyanın iklim değişikliğiyle mücadelede en iddialı dünya liderlerini bir araya getireceği belirtilen açıklamada görüşlerine yer verilen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise iklim krizi için kaybedilecek zaman olmadığını ve "varoluşsal kriz" için hızlı ve kararlı bir eylem planı gerektiğini ifade etti.

Zirve, liderlerin yanı sıra özel sektör ve sivil toplum örgütlerini de bir araya getirecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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