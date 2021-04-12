Son dakika haber | BM: salgında uyuşturucu kullanımının yol açtığı ölümlerin yüzde 69'una "opioid" neden oldu

Son dakika gelişmesine göre Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) Başkanı Ghada Fathi Waly, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde opioid isimli sentetik maddenin diğer uyuşturuculara göre çok daha fazla ölüme neden olduğunu belirterek, "Uyuşturucu kullanımının neden olduğu hastalıklar...

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) Başkanı Ghada Fathi Waly, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde opioid isimli sentetik maddenin diğer uyuşturuculara göre çok daha fazla ölüme neden olduğunu belirterek, "Uyuşturucu kullanımının neden olduğu hastalıklar sonucunda hayatını kaybedenlerin yüzde 69'una opioid yol açtı." dedi

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Birleşmiş Milletler (BM) Ofisi'nde 4 gün sürecek Uyuşturucu Maddeler Komisyonunun 64'üncü oturumunun ilk günü gerçekleştirildi.

UNODC Başkanı Waly, açılış konuşmasında, UNODC'nin üye ülkelerin uyuşturucu ile mücadelede taahhütlerini yerine getirme ve bu hususta üstlenilen sorumluluğu paylaşma konusunda her zaman destek sağladığını söyledi.

Waly, uyuşturucu ile mücadelede geçmişte elde edilen başarılar ve geleceğin inşasında iş birliği ruhunun çok önemli olduğunu kaydederek, Kovid-19 nedeniyle zor sınamalarda geçilen bu dönemde iş birliği ruhuna her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Uyuşturucu sorununun giderek karmaşık hal aldığını kaydeden Waly, bunun BM'nin belirlediği sürdürülebilir kalkınma hedeflerine zarar verdiğini, salgının durumu daha da ağırlaştırdığını ifade etti.

Başkan Waly, salgına bağlı kısıtlamalar ve önlemler nedeniyle uyuşturucu kaçakçılığında ve yasa dışı uyuşturucu pazarında değişikliklerin yaşandığını, ayrıca riskli ve yanlış tedbirlerin güvenlik zafiyetlerini artırdığını belirtti.

Salgında en çok sentetik maddeler ölüme yol açtı

Salgın sürecinde özellikle bazı sentetik uyuşturucu maddelerin kullanımının ciddi oranda can kaybına yol açtığı bilgisini paylaşan Waly, "Salgının gölgesinde, özellikle opioid diğer uyuşturuculara göre çok daha fazla can kaybına neden oldu. Uyuşturucu kullanımının neden olduğu hastalıklar sonucunda hayatını kaybedenlerin yüzde 69'una opioid yol açtı." diye konuştu.

Waly, UNODC'nin uyuşturucu ile mücadelede yürüttüğü çalışmalara değinerek, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile geçen yıl 10 binin üzerinde uzmanın eğitimden geçirildiğini, 28 ülkede uyuşturucu kullanımı nedeniyle çeşitli rahatsızlıklar yaşayan 67 bin kişiye sağlık hizmeti verildiğini anlattı.

4 milyon aileye Kovid-19 yardımı

Uyuşturucu ve Kovid-19'la mücadele kapsamında dünya genelinde yaklaşık 4 milyon ailenin UNODC tarafından hazırlanan yardım paketlerinden faydalandığını dile getiren Waly, Konteyner Kontrol Programı adı verilen uygulamayla UNODC ve Dünya Gümrük Örgütü'nün 2020'de sınır kontrollerini iyileştirmek için 65'ten fazla ülkeye destek verdiğini söyledi.

Waly, "Bu destek,105 tondan fazla kokain, 2 ton eroin, 685 kilo esrar ve 1,108 ton uyuşturucunun yanı sıra patlayıcılar için yardımcı kimyasallar ve Kovid-19 test kitleri de dahil olmak üzere sahte tıbbi ürünlerin ele geçirilmesini sağladı." bilgisini paylaştı.

16 Nisan'a kadar sürecek Uyuşturucu Maddeler Komisyonuna çok sayıda sivil toplum kuruluşu, üye ülkelerin temsilcileri ve bilim insanlarının katılması bekleniyor. Program kapsamında ayrıca büyük çoğunluğu dijital platformda düzenlenecek 100 yan etkinlikte uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadele alanında yapılan çalışmalar ele alınacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan