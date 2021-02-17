Son dakika haber! BM Özel Raportörü'nden "Myanmar'da şiddet olayları yaşanabilir" uyarısı

Gelen son dakika haberine göre Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Tom Andrews, Myanmar'daki darbe karşıtlarının planladığı kitlesel gösterilerin, askeri yönetimin Yangon ve yakınlarındaki kentlere ilave asker sevk etmesiyle şiddet olaylarıyla sonuçlanabileceği uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Tom Andrews, Myanmar'daki darbe karşıtlarının planladığı kitlesel gösterilerin, askeri yönetimin Yangon ve yakınlarındaki kentlere ilave asker sevk etmesiyle şiddet olaylarıyla sonuçlanabileceği uyarısında bulundu.

BM Özel Raportörü Andrews, yaptığı açıklamada, ülkedeki askeri yönetimin finans merkezi Yangon ve civarındaki şehirlere asker sevk ettiğini, darbe karşıtlarının ise kitlesel gösterilerin yapılması çağrısında bulunduğunu belirtti.

Geniş çaplı gösterilerin yapıldığı yerlere askeri birliklerin sevk edilmesinin kitlesel gözaltı, ölüm ve ortadan kaybolmalarla sonuçlandığını örneklerle ifade eden Andrews, "kitlesel protestolara katılan göstericilerle askeri birliklerin karşı karşıya gelmesinin sonuçlarından korktuğunu" söyledi.

"Ordunun, Myanmar halkına karşı daha büyük suçlar işlemesi konusunda uçurumun kenarında olabiliriz." ifadesini kullanan Andrew, Myanmar ordusu üzerinde nüfuzu olan ülkeleri orduyu, protesto gösterilerinin gözaltı ve şiddetle sonuçlanmadan yapılmasına izin vermesi konusunda ikna etmeye çağırdı.

Askeri yönetim, ülkedeki geniş çaplı gösterilerin sosyal medyada organize olmasını önlemek için 15 Şubat'ta internet erişimine geçici süreliğine yasak getirmişti.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, 1 yıllığına olağanüstü hal ilan ederken, ülkenin fiili lideri Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınamış, Türkiye, en sert tepki veren ülkelerin başında gelmişti. ABD hükümeti, Myanmar'daki darbede rol oynayan üst düzey ordu mensuplarına yaptırım kararı aldı.

Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlarken polis, yer yer göstericilere müdahalelerde bulunmuştu. Ordu bazı kentlerde sıkıyönetim kararı almıştı.

15 Şubat'ta gözaltına alınan eski Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii'nin gözaltı süresinin bugün dolacağı açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı