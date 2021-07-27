Son dakika haber! BM Özel Raportörü Andrews, Kovid-19 ölümlerinin arttığı Myanmar için ateşkes talep edilmesini istedi
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Son dakika haber! BM Özel Raportörü Andrews, Kovid-19 ölümlerinin arttığı Myanmar için ateşkes talep edilmesini istedi

Son dakika haber! BM Özel Raportörü Andrews, Kovid-19 ölümlerinin arttığı Myanmar için ateşkes talep edilmesini istedi
Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Tom Andrews, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve üye ülkelere, Kovid-19 kaynaklı ölümlerin arttığı Myanmar için ateşkes talep etmeleri çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Tom Andrews, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve üye ülkelere, Kovid-19 kaynaklı ölümlerin arttığı Myanmar için ateşkes talep etmeleri çağrısında bulundu.

Andrews yaptığı açıklamada, ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da, Kovid-19 vakaları ile virüs kaynaklı ölümlerin artışa geçtiği uyarısında bulundu.

Myanmar'daki askeri rejimin yönetim organı Devlet İdare Konseyinin (SAC), özellikle salgınla mücadele etmeleri gereken sağlık hizmetleri çalışanlarına yönelik saldırıları olduğuna atıfta bulunan Andrews, üye ülkelerin bu saldırılara acilen son verilmesini talep eden önergeleri kabul etmesine ve BM'nin tüm araçlarını kullanmalarına acil ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Andrews, Myanmar'da çok fazla kişinin gereksiz yere öldüğünü ve harekete geçilmezse birçoğunun daha ölebileceği uyarısında bulundu.

BM'nin, cuntanın Kovid-19 krizinin ortasında saldırılarını, tacizlerini ve gözaltılarını durdurmak için acilen harekete geçmesi gerektiğini vurgulayan Andrews, "Cunta, sağlık personeline merhametsizce saldırırken BM üyesi ülkeler görmezden gelmemeli." ifadesini kullandı.

Bu şiddet sonlandığında, doktorlar ve hemşirelerin, hayat kurtaran hizmetlerini sunabileceklerine değinen Andrews, uluslararası organizasyonların da aşıların ve ilgili tıbbi bakımın ulaştırılmasında yardımcı olabileceklerinin altını çizdi.

Andrews, SAC'ın üzerinde etkisi olan üye ülkelerin, BM kararlarına uygun olarak saldırıların derhal durdurulması çağrısı yapması gerektiğini vurguladı.

Cunta için en iyi sonucun çekilmek olduğunu belirten Andrews, böylelikle meşru sivil hükümetin, Kovid-19 krizine koordinasyonlu bir şekilde müdahale edebileceğine dikkati çekti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin eski fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çiii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 899 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

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