Son dakika haber! BM'nin Myanmar'a silah ambargosu çağrısını ASEAN'ın durdurmaya çalıştığı iddia edildi
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Son dakika haber! BM'nin Myanmar'a silah ambargosu çağrısını ASEAN'ın durdurmaya çalıştığı iddia edildi

Son dakika haber! BM'nin Myanmar'a silah ambargosu çağrısını ASEAN'ın durdurmaya çalıştığı iddia edildi
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika haber: KUALA Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyesi 9 ülkenin, Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan insani kriz nedeniyle Birleşmiş Milletlerin (BM) Myanmar ordusuna silah satışlarının durdurulması çağrısını engelleme girişimlerinde bulunduğu öne sürüldü.

KUALA Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyesi 9 ülkenin, Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan insani kriz nedeniyle Birleşmiş Milletlerin (BM) Myanmar ordusuna silah satışlarının durdurulması çağrısını engelleme girişimlerinde bulunduğu öne sürüldü.

Savunma haberleri sitesi BenarNews'te yer alan bir haberde, 9 ASEAN ülkesinin, 12 Mayıs'ta BM Genel Kuruluna sunulan ve Myanmar ordusuna silah satışlarının bir an önce durdurulması çağrısının yapıldığı karar metninin taslağını kaleme alan kilit ülkelere, metinde değişiklik yapılması için mektup gönderdiği bildirildi.

Karar taslağını destekleyen ülkelerden Lihtenştayn'ın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Georg Sparber, siteye verdiği demeçte, "ASEAN ülkeleri, söz konusu metinde teklif edilen 'silah satışlarının durdurulması' ibaresinin silinmesi yönünde talepte bulundu." dedi.

Bu taleplerin ASEAN üyesi 9 ülkeden geldiğini aktaran Sparber, mektupları hangi ülkelerin yolladığına ilişkin detay vermedi.

BenarNews'e isim vermeden konuşan bir diğer BM yetkilisi ise "ASEAN, Myanmar'daki krizin çözümünde öncü rol oynaması gerektiğini düşünerek karar taslağında değişiklik talebinde bulundu." ifadesini kullandı.

İddiaların ardından ASEAN ülkelerinden herhangi bir açıklama yapılmadı.

İnsan Hakları İzleme Örgütünden tepki

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), BernarNews haberinde yer alan iddialara sert tepki gösterdi.

HRW Asya Direktör Vekili Phil Robertson, sosyal medya paylaşımında, "Açık konuşmak gerekirse ASEAN, askeri yönetimin Burma halkına şiddetini durdurmak için hayati önem taşıyan silah ambargosu kararı çağrısını tahrip etmeye çalışmaktadır." dedi.

Robertson, "Singapur, Tayland ve diğer ASEAN ülkelerinin bu yöndeki çabası utanç vericidir." ifadelerini kullandı.

BM Genel Kuruluna 12 Mayıs'ta sunulan ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 49 ülkenin desteklediği karar taslağında, Myanmar'da sivillere yönelik ordu şiddetinin bir an önce son bulması ve Myanmar ordusuna silah satışlarının durdurulması çağrıları yer almıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu 831 kişi hayatını kaybetti. Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin, askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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