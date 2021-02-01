Son dakika haber: BM, Myanmar'da "sivil hükümetin görevden uzaklaştırılması ve düzinelerce siyasi liderin keyfi olarak tutuklanmasının" ardından ülkedeki durumdan...
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Son dakika haber: BM, Myanmar'da "sivil hükümetin görevden uzaklaştırılması ve düzinelerce siyasi liderin keyfi olarak tutuklanmasının" ardından ülkedeki durumdan...

01.02.2021 18:57 | Son Güncelleme: 01.02.2021 19:00
Son dakika haber: BM, Myanmar'da

Son dakika haber... BM, Myanmar'da "sivil hükümetin görevden uzaklaştırılması ve düzinelerce siyasi liderin keyfi olarak tutuklanmasının" ardından ülkedeki durumdan ciddi şekilde endişe duyulduğunu bildirdi.

BM, Myanmar'da "sivil hükümetin görevden uzaklaştırılması ve düzinelerce siyasi liderin keyfi olarak tutuklanmasının" ardından ülkedeki durumdan ciddi şekilde endişe duyulduğunu bildirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ

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