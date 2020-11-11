Son dakika haber | BM: Malezya'da gözaltındaki kaçak göçmenleri ziyaretimize izin verilmedi
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Son dakika haber | BM: Malezya'da gözaltındaki kaçak göçmenleri ziyaretimize izin verilmedi

11.11.2020 16:41 | Son Güncelleme: 11.11.2020 16:45
Son dakika haber | BM: Malezya'da gözaltındaki kaçak göçmenleri ziyaretimize izin verilmedi

Bir son dakika haberine göre KUALA Birleşmiş Milletler (BM), Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözaltında tutulan kaçak göçmenlerin bulunduğu merkezlere ziyaretlerinin engellendiğini bildirdi.

KUALA Birleşmiş Milletler (BM), Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözaltında tutulan kaçak göçmenlerin bulunduğu merkezlere ziyaretlerinin engellendiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden (BMMYK) yapılan açıklamada, Malezya Göç İdaresi yetkililerinin geçen yıl ağustostan bu yana, BM'den yetkililerin söz konusu gözaltı merkezlerine uğrayarak göçmenlerle görüşmesine yönelik talebini reddettiği belirtildi.

Açıklamada, "Uluslararası korumaya ihtiyacı olan tutukluların ziyaretinin engellenmesi talihsizliktir. Gözaltı merkezindekilerin sayısı, özellikle yardıma muhtaç olanların varlığı endişe vermektedir." ifadesi kullanıldı.

BMMYK'nin açıklamasına Malezya Göç İdaresi ve İçişleri Bakanlığından henüz cevap gelmedi.

BM'nin 1951'de imzaladığı Mülteci Sözleşmesi'ne taraf olmayan Malezya, yaklaşık 170 bin mülteciye herhangi bir statü vermeden ev sahipliği yapıyor.

Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında ülkedeki kaçak göçmenlere karşı güvenlik tedbirlerini sertleştiren Malezya, yıl başından bu yana Bangladeş, Filipinler ve Endonezya gibi ülkelerden gelen kaçak göçmenlerin yanı sıra Myanmar'dan deniz yoluyla ülkeye ulaşan çok sayıda Arakanlıyı gözaltına almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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