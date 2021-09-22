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Son dakika haber | BM: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancı gruplar silahları ordudan temin ediyor

AA / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel
Son dakika haber | BM: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancı gruplar silahları ordudan temin ediyor

Son dakika haberleri: Birleşmiş Milletler (BM), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) silahlı grupların, doğudaki 18 yıllık silah ambargosuna rağmen, halen ulusal ordu içerisinden ve komşu devletlerden silah temin etmeyi sürdürdüğünü belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) silahlı grupların, doğudaki 18 yıllık silah ambargosuna rağmen, halen ulusal ordu içerisinden ve komşu devletlerden silah temin etmeyi sürdürdüğünü belirtti.

KDC'deki BM radyosunda paylaşılan raporda, ülkenin doğusuna yönelik yıllardır süren ambargo nedeniyle normal koşullarda silah olmaması gereken bölgede silah temininin mümkün olduğu kaydedildi.

Raporda, "18 yıl sonra silahlı gruplar, silah satın almaya ve hatta bazen KDC ordusu içindeki suç ortaklarından ve belli komşu ülkelerden bunu temin etmeye devam ediyor." denildi.

BM Güvenlik Konseyinin, KDC makamlarının gerekli önlemleri almamasından endişeli olduğu kaydedilen raporda, ordunun belli gruplarla savaşan başka negatif güçlere destek verdiği ya da ordu mensuplarının silahlı gruplar için silahlarını bırakıp görev yerlerini terk ettiği ifade edildi.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor. Silahlı grupların saldırısında binlerce sivil yaşamını yitirdi.

AA / Tufan Aktaş - Son Dakika Haberleri
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