Son dakika haber... BM İdlib'e 63 TIR yardım malzemesi gönderdi

Son dakika haberi: BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentinde yaşayan savaş mağduru sivillere 63 TIR'dan oluşan konvoyla yardım gönderildi.

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentinde yaşayan savaş mağduru sivillere 63 TIR'dan oluşan konvoyla yardım gönderildi.

BM'nin Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik depolarından yüklenen insani yardım malzemesi yüklü TIR'lar jandarma eşliğinde geldiği Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçiş yaparak İdlib'e hareket etti. BM'nin 63 TIR ile gönderdiği insani yardım malzemeleri İdlib kent merkezi ve kırsalında yaşayan savaş mağduru sivillere dağıtılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat DERVİŞOĞLU