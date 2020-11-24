Son dakika haber | BM, Etiyopya'da iki ateş arasında kalan sivillerin durumundan endişeli

Son dakika haberleri: Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Etiyopya'da Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerine karşı ulusal ordunun başlattığı operasyon sonrasında 40 binden fazla sivilin Sudan'a geçtiğini, sivillerin ve insani yardım...

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Etiyopya'da Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerine karşı ulusal ordunun başlattığı operasyon sonrasında 40 binden fazla sivilin Sudan'a geçtiğini, sivillerin ve insani yardım çalışanlarının güvenliğinden endişe duyulduğunu söyledi.

BMMYK sözcülerinden Babar Baloch, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Kriz başladığından bu yana Sudan'ın doğusuna akın eden Etiyopyalı mültecilerin sayısı 40 bini aştı. Hafta sonu, Tigray bölgesinde devam eden çatışmalar nedeniyle 5 binden fazla kadın, çocuk ve erkek kaçtı." dedi.

Baloch, Sudan'a sığınan sivillerin yüzde 45'ini çocukların oluşturduğu bilgisini paylaştı.

BMMYK'nın Tigray'de yerinden edilen siviller ve yardım görevlilerinin güvenliğinden endişeli olduğunu vurgulayan Baloch, çatışan taraflara uluslararası yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yaptı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, eyaletin başkenti Mekelle'deki yarım milyon sivil ve 200 kadar insani yardım çalışanının güvenliğinden büyük endişe duyduklarını söyledi.

Laerke, OCHA olarak Ocak 2021'ye kadar Tigray, Afar ve Amhara bölgelerinde 2 milyon kişiye insani yardım ulaştırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Dünya Gıda Programının (WFP) Sözcüsü Tomson Phiri de "WFP, bölgeye 60 bin kişiyi bir ay boyunca beslemeye yetecek kadar yiyecek gönderdi. Ancak, bu yiyeceklerin ülkenin başka yerlerinde devam eden yardım programlardan ödünç alınması gerekiyordu. Tam olarak, Paul'e vermek için Peter'ı soyduk." ifadesini kullandı.

Sözcü Phiri, WFP olarak Sudan'a sığınan mültecilerin acil ihtiyaçlarını karşılamak için 24,6 milyon dolar bağışa ihtiyaç duyduklarını sözlerine ekledi.

Etiyopya silahlı kuvvetlerinin, ülkenin kuzeyindeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) yönelik operasyonu devam ederken, Başbakan Abiy Ahmed dün TPLF'ye "cunta" yönetimine teslim olmaları için 72 saat süre vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ