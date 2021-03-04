Son dakika haber: BM'den, Yemen'in Marib kentinde artan çatışmalar yüzünden "385 bin kişi yerinden edilebilir" uyarısı
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Son dakika haber: BM'den, Yemen'in Marib kentinde artan çatışmalar yüzünden "385 bin kişi yerinden edilebilir" uyarısı

04.03.2021 21:27 | Son Güncelleme: 04.03.2021 21:32
Son dakika haber: BM'den, Yemen'in Marib kentinde artan çatışmalar yüzünden

Edinilen son dakika gelişmesine göre BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'in Marib kentinde Husiler ile hükümet güçleri arasında artan çatışmalar nedeniyle 385 bin kişinin yerinden edilebileceği uyarısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'in Marib kentinde Husiler ile hükümet güçleri arasında artan çatışmalar nedeniyle 385 bin kişinin yerinden edilebileceği uyarısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Marib'deki çatışmalarda halihazırda 14 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını söyledi.

385 bin kişinin daha artan çatışmalar nedeniyle yerinden edilebileceğini kaydeden Dujarric, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik artan saldırılarından derin endişe duyduklarını belirtti.

Dujarric, tüm taraflara krizi daha fazla alevlendirmekten kaçınma ve siyasi sürece geri dönme çağrısı yaptı.

Öte yandan Dujarric, Husilerin, Kızıldeniz'de 1,1 milyon varil petrol sızdırma riski olan tankeri denetleyecek BM ekibinin seyahat iznini onayladığını ifade etti.

Yemen'deki insani kriz, korkunç boyutlara ulaştı

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yaklaşık 6 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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