Son dakika haber | BM'den Beyrut patlamasının 1'inci yılında "Lübnan'a küresel destek ve finansal yardım" çağrısı
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Son dakika haber | BM'den Beyrut patlamasının 1'inci yılında "Lübnan'a küresel destek ve finansal yardım" çağrısı

Son dakika haber | BM'den Beyrut patlamasının 1'inci yılında 'Lübnan'a küresel destek ve finansal yardım' çağrısı
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Amina Mohammed, Beyrut'taki patlamanın 1'inci yılında devam eden kriz nedeniyle insani bir felaketin yaşanmaması için Lübnan'a küresel destek ve finansal yardım çağrısı yaptı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Amina Mohammed, Beyrut'taki patlamanın 1'inci yılında devam eden kriz nedeniyle insani bir felaketin yaşanmaması için Lübnan'a küresel destek ve finansal yardım çağrısı yaptı.

Mohammed, Beyrut'taki patlamanın 1'inci yılında Lübnan'a destek için BM ve Fransa tarafından düzenlenen uluslararası konferansta konuştu.

Lübnan'ın tarihinin en kötü krizlerinden birini yaşadığına dikkati çeken Mohammed, ekonominin, kurumların ve temel hizmetlerin çöktüğünü, Lübnan halkının yaklaşık bir yıl hükümetsiz kaldığını söyledi.

Mohammed, Lübnan'da hızla yeni bir hükümet kurulması ve krizin çözümü için reformlar yapılması gerektiğini vurguladı.

Lübnan halkının yarısının yoksulluk içinde yaşadığını, her 3 Lübnanlıdan birinin gıda güvenliğinin olmadığını ve yaklaşık 4 milyon kişinin temiz suya erişimi bulunmadığını aktaran Mohammed, bu süreçte insani felaketin önlenmesi için Lübnan'a küresel destek ve finansal yardım yapılması çağrısında bulundu.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlamada 200'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaralanan 6 bini aşkın kişiden 1000'den fazlası engelli hale gelmiş, 300 bin kişi ise yerinden olmuştu.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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