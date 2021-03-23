Son dakika haber... BM: Bangladeş'te mültecilerin kaldığı Cox Bazar'daki kampta dün çıkan yangında 15 kişi öldü, 400 kişiden haber alınamıyor.
23.03.2021 13:13 | Son Güncelleme: 23.03.2021 13:16
Gelen son dakika haberlerine göre BM: Bangladeş'te mültecilerin kaldığı Cox Bazar'daki kampta dün çıkan yangında 15 kişi öldü, 400 kişiden haber alınamıyor.
BM: Bangladeş'te mültecilerin kaldığı Cox Bazar'daki kampta dün çıkan yangında 15 kişi öldü, 400 kişiden haber alınamıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer