Son dakika haber! BM, Afganistan'daki insani yardım çalışmalarını devam ettirmekte kararlı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! BM, Afganistan'daki insani yardım çalışmalarını devam ettirmekte kararlı

Son dakika haber! BM, Afganistan'daki insani yardım çalışmalarını devam ettirmekte kararlı
Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan'da artan güvensizliğe rağmen, 70 yıldır bulunduğu ülkede insani yardım çalışmalarına devam etmekte kararlı olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan'da artan güvensizliğe rağmen, 70 yıldır bulunduğu ülkede insani yardım çalışmalarına devam etmekte kararlı olduğunu bildirdi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, AA muhabirinin BM'nin Afganistan'daki faaliyetlerine ilişkin sorularını cevapladı.

"BM, kesintisiz olarak son 70 yıldır Afganistan'da ve şu anda hala orada." diyen Laerke, Afganistan genelinde özellikle insani konularda faaliyet gösterenler başta olmak üzere BM'nin çok büyük mevcudiyeti olduğunu vurguladı.

Laerke, Taliban'ın ele geçirdiği bölgelerde de BM çalışanlarının büyük bir kısmının hala görevi başında olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Afganistan genelinde, özellikle de insani alanda, 40 yıldır insanları desteklediğimiz çok büyük, çok derin bir varlığımız var ve (ülkedeki mevcut duruma rağmen) genel olarak daha önce bulunduğumuz alanlarda kalmaya devam ediyoruz." dedi.

Laerke, uluslararası ve yerel çalışanlarının güvenliğine ilişkin endişe duyduklarını vurgulayarak, "Ancak, Afgan sivillere yardım etmek için hala oradayız." diye konuştu.

Afganistan'daki durumu "hızla değişen ve istikrarsız" şeklinde niteleyen Laerke, BM'nin insani çalışmalarda görevine devam etmekte kararlı olduğu mesajını verdi.

"Afgan hükümetine güveniyoruz"

BM Cenevre Ofisi sözcülerinden Rheal Leblanc da aynı soruya verdiği cevapta, "Çalışanlarımızın güvenliği BM için önceliklidir. Bu insanları güvende tutabilmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Elbette, Afgan hükümetine güveniyoruz. Çünkü ev sahibi ülke BM çalışanlarının güvenliğinden sorumludur. Dolayısıyla onlarla (hükümet) yakın temastayız ve gerekli güvenliğin sağlanması konusunda onlara güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Afgan hükümet güçlerinin Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı 15'e yükselmişti.

BM'ye göre, 2021'in ilk yarısında 1659 sivil hayatını kaybederken, son bir ayda 1000'den fazla sivil yaşamını yitirdi.

Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, mayıs başından ağustosa kadar yaklaşık 1 milyon sivilin evlerinden olduğunu açıkladı.

BM, 18 milyon Afgan'ın insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ

Taliban, Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin merkezini ele geçirdi
Taliban, Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin merkezini ele geçirdi
BM'den Kabil'de Afgan güçleri ile Taliban arasında çatışma çıkması 'felaket' ile sonuçlanır uyarısı
BM'den Kabil'de Afgan güçleri ile Taliban arasında çatışma çıkması "felaket" ile sonuçlanır uyarısı
BM, Kabil'de Afgan güçleri ve Taliban arasında çatışma çıkmasının 'felaketle' sonuçlanacağı uyarısında bulunarak, Doha'daki görüşmelerde anlaşma...
BM, Kabil'de Afgan güçleri ve Taliban arasında çatışma çıkmasının "felaketle" sonuçlanacağı uyarısında bulunarak, Doha'daki görüşmelerde anlaşma...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mehmet Şimşek Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cem Yılmaz Demet Akalın Deniz Akkaya
Spor Mesut Özil Fatih Terim Lionel Messi Rıza Çalımbay Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber! BM, Afganistan'daki insani yardım çalışmalarını devam ettirmekte kararlı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 16:26:07. #1.16#

title