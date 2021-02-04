Son dakika haber | BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Kovid-19 aşısı oldu
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Son dakika haber | BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Kovid-19 aşısı oldu

04.02.2021 20:45 | Son Güncelleme: 04.02.2021 20:48
Son dakika haber | BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Kovid-19 aşısı oldu

Edinilen son dakika gelişmesine göre BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırdı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırdı.

Twitter hesabından, Kovid-19 aşısı olduktan sonra paylaşımda bulunan Bozkır, bugün New York'ta aşının ilk dozunu yaptırdığını belirtti.

New York eyaletinin 65 yaş ve üzeri kriterini karşılayan ve başvurusu onaylanan Bozkır, "Önceliğim aşının dünya genelinde adil ve eşit dağıtılmasını hızlandırmak. Herkesi aşı olmaya teşvik ediyorum, aşı hayat kurtarır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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