Son dakika haber... BM, 5 ay sonra Etiyopya'daki 2 mülteci kampına ulaştı

Son dakika haberlerine göre Birleşmiş Milletler (BM), Kasım 2020'de ayrılıkçı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) yönelik başlatılan operasyon sonrası ilk kez Etiyopya'daki Shimelba ve Hitsats mülteci kamplarına ulaştı.