Son dakika haber... BM, 5 ay sonra Etiyopya'daki 2 mülteci kampına ulaştı
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Son dakika haber... BM, 5 ay sonra Etiyopya'daki 2 mülteci kampına ulaştı

Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Son dakika haber... BM, 5 ay sonra Etiyopya'daki 2 mülteci kampına ulaştı

Son dakika haberlerine göre Birleşmiş Milletler (BM), Kasım 2020'de ayrılıkçı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) yönelik başlatılan operasyon sonrası ilk kez Etiyopya'daki Shimelba ve Hitsats mülteci kamplarına ulaştı.

Birleşmiş Milletler (BM), Kasım 2020'de ayrılıkçı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) yönelik başlatılan operasyon sonrası ilk kez Etiyopya'daki Shimelba ve Hitsats mülteci kamplarına ulaştı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından yapılan açıklamada, iki mülteci kampına güvenlik nedeniyle aylardır yardım götürülemediği belirtildi.

Açıklamada, "Çatışmalar nedeniyle Shimelba ve Hitsats mülteci kamplarını yıkılmış halde bulduk. İnsani yardım merkezleri yağmalanmış ya da tahrip edilmiş." ifadeleri kullanıldı.

İki mülteci kampına acil insani yardım yapılması gerektiği vurgulanan açıklamada, söz konusu kamplarda yeniden nüfus sayımı yapılması gerektiği kaydedildi.

Yerinden edilenler 900 bini buldu

Tigray eyaletini yöneten isyancı TPLF güçleri, 3 Kasım 2020'de Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırmış, Başbakan Abiy Ahmed, ertesi gün TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ordu, teslim olmayı reddeden isyancı TPLF güçlerinin elinde bulunan Mekelle şehrini 28 Kasım 2020'de ele geçirmişti.

Başbakan Ahmed, Mekelle'nin alınmasının ardından operasyonun son aşamasının tamamladığını duyursa da bölgede çatışmaların sürdüğü bildiriliyor.

Yaklaşık 30 yıl boyunca TPLF'nin yönettiği eyalette son 4 ayda yerinden edilenlerin sayısı 900 bini buldu, Sudan'a kaçanların sayısı da 75 bini aştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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