Son dakika haber... BM: 2020'de 336 çalışanımız görevi başında hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... BM: 2020'de 336 çalışanımız görevi başında hayatını kaybetti

Son dakika haber... BM: 2020'de 336 çalışanımız görevi başında hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), geçen yıl 336 çalışanının görevi başında hayatını kaybettiğini açıkladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), geçen yıl 336 çalışanının görevi başında hayatını kaybettiğini açıkladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, hayatını kaybeden BM çalışanları için düzenlenen anma töreninde, "2020'de milyonlarca aile sevdiklerini kaybetti. BM ailesi de farklı değildi." dedi.

Geçen yıl 336 BM çalışanının görevi başında ve bunlardan bazılarının Kovid-19 yüzünden öldüğünü söyleyen Guterres, en fazla kaybın 2020'de olduğunu ve hayatını kaybeden BM personellerinin dünyanın her köşesinden 80'den fazla ülkeyi temsil ettiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

Tutuklanan sahte 'BM Savcısı'nın bir foyası daha ortaya çıktı! Bakın mahallede nasıl geziyormuş
Tutuklanan sahte 'BM Savcısı'nın bir foyası daha ortaya çıktı! Bakın mahallede nasıl geziyormuş
Yaptırdığı haberlerle kendini savcı olarak tanıtan kişinin oyunu bozuldu
Yaptırdığı haberlerle kendini savcı olarak tanıtan kişinin oyunu bozuldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Antonio Guterres
Magazin Müge Anlı Cansu Dere Özcan Deniz Seren Serengil
Spor Diego Mesut Özil Serdar Aziz Burak Yılmaz Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber... BM: 2020'de 336 çalışanımız görevi başında hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 20:18:01. #1.16#

title