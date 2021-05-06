Son dakika haber... BM: 2020'de 336 çalışanımız görevi başında hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), geçen yıl 336 çalışanının görevi başında hayatını kaybettiğini açıkladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), geçen yıl 336 çalışanının görevi başında hayatını kaybettiğini açıkladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, hayatını kaybeden BM çalışanları için düzenlenen anma töreninde, "2020'de milyonlarca aile sevdiklerini kaybetti. BM ailesi de farklı değildi." dedi.

Geçen yıl 336 BM çalışanının görevi başında ve bunlardan bazılarının Kovid-19 yüzünden öldüğünü söyleyen Guterres, en fazla kaybın 2020'de olduğunu ve hayatını kaybeden BM personellerinin dünyanın her köşesinden 80'den fazla ülkeyi temsil ettiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük