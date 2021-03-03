Son dakika haber | Blinken, Katar Dışişleri Bakanı El Sani ile telefonda görüştü
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Son dakika haber | Blinken, Katar Dışişleri Bakanı El Sani ile telefonda görüştü

03.03.2021 04:07 | Son Güncelleme: 03.03.2021 04:10
Son dakika haber | Blinken, Katar Dışişleri Bakanı El Sani ile telefonda görüştü

Son dakika haberler... ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman El Sani ile yaptığı telefon görüşmesinde, körfez krizinin çözümünden dolayı tebrik ettiği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman El Sani ile yaptığı telefon görüşmesinde, körfez krizinin çözümünden dolayı tebrik ettiği bildirildi.

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, Blinken ile El Sani'nin telefonda görüştüğünü açıkladı.

Price, "Bakan Blinken, Bakanı, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesinde Katar ile Bahreyn, Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır dörtlüsü arasındaki El Ula Deklarasyonu'yla yapılan tarihi atılımdan dolayı tebrik etti. Sınırlarını karşılıklı açmaları, ulaşım kısıtlamalarını kaldırmaları ve diplomatik ilişkileri yeniden tesis etmek memnuniyet verici bir adımdı." ifadelerini kullandı.

Blinken'ın mevkidaşına Katar'ın ABD kuvvetlerine ev sahipliği yapmasından ötürü teşekkür ettiğini belirten Price, iki bakanın Katar'ın Afgan barış görüşmelerine verdiği desteği ve körfezdeki birliğin önemini ele aldıklarını kaydetti.

Körfez krizi ve El-Ula Zirvesi

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken, bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Krizin sona erdirilmesi için yürütülen çabalar bu yılın başında sonuç vermişti.

Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde 5 Ocak'ta yapılan 41. KİK Zirvesi'nde Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiği ve ambargonun kaldırıldığı açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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