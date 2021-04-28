Son dakika haber | Blinken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le telefonda görüştü
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Son dakika haber | Blinken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le telefonda görüştü

Son dakika haber | Blinken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le telefonda görüştü
Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel

Son dakika haber... ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda Karabağ konusunu görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda Karabağ konusunu görüştü.

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, görüşmeye ilişkin açıklamasında, "Bakan Blinken ile Başkan Aliyev, ABD ile Azerbaycan arasındaki ikili ortaklığın önemine vurgu yaptılar ve birçok konuyu ele aldılar." ifadelerini kullandı.

Blinken'ın insan hakları ve temel özgürlüklerin önemini yinelediğini belirten Price, "Bakan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) çerçevesinde Minsk Grubu Eş Başkanlarının bölgedeki tüm insanların faydasında Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmalara kalıcı siyasi çözüm getirme çabalarının önemine dikkat çekti." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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