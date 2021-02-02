Son dakika haber... Bitlis ve Siirt'te 'Eren-6 Mergelo' operasyonu başlatıldı
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Son dakika haber... Bitlis ve Siirt'te 'Eren-6 Mergelo' operasyonu başlatıldı

02.02.2021 10:03 | Son Güncelleme: 02.02.2021 10:07
Son dakika haber... Bitlis ve Siirt'te 'Eren-6 Mergelo' operasyonu başlatıldı

Gelen son dakika haberine göre İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bitlis ve Siirt'te 1453 personelle 'Eren-6 Mergelo' operasyonu başlatıldığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bitlis ve Siirt'te 1453 personelle 'Eren-6 Mergelo' operasyonu başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Bitlis ve Siirt illerinde 'Eren-6 Mergelo' operasyonu başlatıldığı belirtildi. Operasyonda; jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1453 personelin görev aldığı ifade edildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen ve 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan Eren Operasyonlarının halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği belirtildi.

 


Son dakika haber... Bitlis ve Siirt'te 'Eren-6 Mergelo' operasyonu başlatıldı
Son dakika haber... Bitlis ve Siirt'te 'Eren-6 Mergelo' operasyonu başlatıldı
Son dakika haber... Bitlis ve Siirt'te 'Eren-6 Mergelo' operasyonu başlatıldı
Son dakika haber... Bitlis ve Siirt'te 'Eren-6 Mergelo' operasyonu başlatıldı
Son dakika haber... Bitlis ve Siirt'te 'Eren-6 Mergelo' operasyonu başlatıldı
Son dakika haber... Bitlis ve Siirt'te 'Eren-6 Mergelo' operasyonu başlatıldı
Son dakika haber... Bitlis ve Siirt'te 'Eren-6 Mergelo' operasyonu başlatıldı
Son dakika haber... Bitlis ve Siirt'te 'Eren-6 Mergelo' operasyonu başlatıldı
Son dakika haber... Bitlis ve Siirt'te 'Eren-6 Mergelo' operasyonu başlatıldı
Son dakika haber... Bitlis ve Siirt'te 'Eren-6 Mergelo' operasyonu başlatıldı
Son dakika haber... Bitlis ve Siirt'te 'Eren-6 Mergelo' operasyonu başlatıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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