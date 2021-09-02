Son dakika haber | Bitlis'teki örtü yangını kontrol altına alındı
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Son dakika haber | Bitlis'teki örtü yangını kontrol altına alındı

Son dakika haber | Bitlis'teki örtü yangını kontrol altına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Bitlis'te 4 gün önce çıkan örtü yangını, ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı.

Bitlis'te 4 gün önce çıkan örtü yangını, ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı.

Bitlis-Diyarbakır karayolunun Buzlupınar mevkisinde 4 gün önce örtü yangını çıktı. Rüzgarın yön değiştirmesiyle geniş bir alana yayılan Bitlis-Diyarbakır karayolu üzerindeki yangına; Bitlis Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma, Bitlis Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, Siirt ve Van'dan gelen 90 kişilik ekip ile bir yangın söndürme helikopteri müdahale etti. Yoğun uğraşlar sonucu yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Bölgede çalışmalar devam ediyor. - BİTLİS

Son dakika haber | Bitlis'teki örtü yangını kontrol altına alındı
Son dakika haber | Bitlis'teki örtü yangını kontrol altına alındı
Son dakika haber | Bitlis'teki örtü yangını kontrol altına alındı
Son dakika haber | Bitlis'teki örtü yangını kontrol altına alındı
Son dakika haber | Bitlis'teki örtü yangını kontrol altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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