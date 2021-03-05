Son dakika haber... Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan Gül'ün cenazesi Amasya'ya getirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül'ün cenazesi, memleketi Amasya'ya getirildi.

Askeri uçakla Merzifon Havalimanı'na getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı tabudu, tören mangası tarafından cenaze aracına konuldu.

Aynı uçakla şehidin eşi Fadime, çocukları Caner (17) ve Ceren (13) Gül de geldi.

Törene şehidin annesi Gülüzar Gül ve yakınlarının yanı sıra Amasya Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Amasya Milletvekili Levent Karahocagil, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile diğer protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan şehidin naaşı, yarın il merkezine bağlı Doğantepe köyünde yapılacak törenin ardından toprağa verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur