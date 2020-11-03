Son dakika haber! Bitlis'te yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı
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Son dakika haber! Bitlis'te yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı

03.11.2020 18:27 | Son Güncelleme: 03.11.2020 18:31
Son dakika haber! Bitlis'te yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Diyarbakır kara yolunda yolcu otobüsü ile TIR'ın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı.

BİTLİS-Diyarbakır kara yolunda yolcu otobüsü ile TIR'ın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı. Yaralılar, Bitlis ve Tatvan'daki hastanelerde tedaviye alındı. 

Kaza, Bitlis-Diyarbakır kara yolunun 35'inci kilometresinde, saat 17.00 sarılarında meydana geldi. Yağmurun etkili olduğu bölgede Diyarbakır'dan Bitlis yönüne giden 34 BRZ 084 plakalı yolcu otobüsü virajı dönerken, karşı yönden gelen TIR'la kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolda yüzlerce araçlık uzun kuyruk oluştu. Yol, kaza yerinden araçların kaldırılması sonrası yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Son dakika haber! Bitlis'te yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı
Son dakika haber! Bitlis'te yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı
Son dakika haber! Bitlis'te yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı
Son dakika haber! Bitlis'te yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı
Son dakika haber! Bitlis'te yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı
Son dakika haber! Bitlis'te yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı
Son dakika haber! Bitlis'te yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı
Son dakika haber! Bitlis'te yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı
Son dakika haber! Bitlis'te yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı
Son dakika haber! Bitlis'te yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan ÇİRİŞ

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