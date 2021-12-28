Son dakika haberleri... Bitlis'te yaka kameraları kullanılmaya başlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Bitlis'te yaka kameraları kullanılmaya başlandı

Son dakika haberleri... Bitlis'te yaka kameraları kullanılmaya başlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre ASELSAN tarafından üretilen akıllı yaka kameraları Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki yol kontrol noktalarında kullanılmaya başladı.

BİTLİS (İHA) - ASELSAN tarafından üretilen akıllı yaka kameraları Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki yol kontrol noktalarında kullanılmaya başladı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, ASELSAN tarafından asayiş ve güvenliği sağlayan jandarma ekipleri için üretilen EKS-2WX yaka kamerasının kullanılmaya başlandığını bildirdi.

Açıklamada, "Yapay zeka teknolojileri ve büyük veri analizlerinin desteğiyle güçlendirilmiş yazılımlar sayesinde suçluları anlık olarak tespit ediyor. Akıllı kontrol noktası ve jandarma devriye uygulaması ile asayiş uygulamalarında kullanılan yaka kamerası, araç içi yüz tespiti, akıllı devriye mobil ve web uygulaması, büyük veri depolama plaka tanıma sistemi, Jandarma yüz tanıma uygulaması ve yüz izleri veri tabanı, NVR ve video sunucu sistemleri ile bilişim altyapılarından yararlanıyor. Söz konusu akıllı yaka kamera sistemi Bitlis-Ahlat-Adilcevaz-Erciş-Van Karayolu üzerinde bulunan Adilcevaz İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Çimenli Yol Kontrol Noktasında etkin olarak kullanılmaya başlanmıştır. Kullanılmaya başlanılan yaka kamerasının jandarmanın iş yükünü büyük oranda hafifletmektedir. Yol uygulamalarında kimlik toplamak yerine vatandaşın yüzüne bakarak hızlı bir şekilde kimlik sorgulaması yapılmaktadır. Bu sayede asayiş ve güvenliği daha hızlı bir şekilde vatandaşı bekletmeden işlemler yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

(Vahit Olcay/İHA)

Son dakika haberleri... Bitlis'te yaka kameraları kullanılmaya başlandı

Şırnak'ta Eren Kış-13 Operasyonu başlatıldı

Şırnak'ta Eren Kış-13 Operasyonu başlatıldı

 Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 516 jandarma personeli ve güvenlik korucusunun katılımıyla 'Eren Kış-13 Operasyonu'nun başlatıldığını bildirdi.

Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 516 jandarma personeli ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Eren Kış-13 Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi.

 Tam da denetimin olduğu gün! Çorum'da 5 vatandaşımızı daha sahte içkiye kurban verdik

Tam da denetimin olduğu gün! Çorum'da 5 vatandaşımızı daha sahte içkiye kurban verdik

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title