Son dakika haber... Bitlis'te sokağa çıkma yasağı
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Son dakika haber... Bitlis'te sokağa çıkma yasağı

Son dakika haberi... Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Son dakika haber... Bitlis'te sokağa çıkma yasağı
08.06.2020 01:11 | Son Güncelleme: 08.06.2020 01:11

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Tatvan sınırları içerisinde bulunan; Kısıklı, Dirlik, Suboyu, Kepenek, Dönertaş, Sallıca, Aktoprak, Yorgalar, Yumrukaya, Uçankuş, Çörekli, Boblesür, Teknecik ve Beşikli köy ve mezraları bölgelerinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 07 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 23.50'den itibaren ikinci bir emre kadar Sokağa Çıkma Yasağı ilan edilmiştir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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