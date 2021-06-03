BİTLİS'TE ŞEHİT GÜVENLİK KORUCUSU İÇİN TÖREN
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BİTLİS'TE ŞEHİT GÜVENLİK KORUCUSU İÇİN TÖREN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BİTLİS'in Tatvan ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucusu Cahit Çelik (29) için İl Jandarma Komutanlığı önünde tören düzenlendi.

BİTLİS'in Tatvan ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucusu Cahit Çelik (29) için İl Jandarma Komutanlığı önünde tören düzenlendi. Törenin ardından Çelik'in cenazesi toprağa verilmek üzere Bozburun köyü Güvenli mezrasına uğurlandı.

Tatvan ilçesine bağlı Anadere köyü kırsalında düzenlenen 'Eren-11 Şehit J. Asb. Kd. Üçvş. Hakan Toydemir 2021-63' operasyonunda PKK'lı teröristlerle temas sağlandı. Çıkan çatışmada güvenlik korucusu Cahit Çelik şehit olurken, 2 asker de yaralandı. Bu operasyonda 3 terörist ise etkisiz hale getirildi.

Yaralı askerlerin Tatvan Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürerken, şehit güvenlik korucusu Cahit Çevik için İl Jandarma Komutanlığı önünde tören düzenlendi. Törene Vali Oktay Çağtay, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Cumhurriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Belediye Başkanı Nasrullah Tağlay, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, siyasi parti temcilsileri, kurum amirleri ve şehidin silah arkadaşları katıldı.

Şehit Cahit Çelik'in Türk bayrağına sarılı cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından, özgeçmişi okundu. Duaların okunmasından sonra Şehit Cahit Çelik'in cenazesi toprağa verilmek üzere ambulansla Mutki ilçesinin Bozburun köyü Güvenli mezrasına uğurlandı.

BİTLİS'TE ŞEHİT GÜVENLİK KORUCUSU İÇİN TÖREN
BİTLİS'TE ŞEHİT GÜVENLİK KORUCUSU İÇİN TÖREN
BİTLİS'TE ŞEHİT GÜVENLİK KORUCUSU İÇİN TÖREN
BİTLİS'TE ŞEHİT GÜVENLİK KORUCUSU İÇİN TÖREN
BİTLİS'TE ŞEHİT GÜVENLİK KORUCUSU İÇİN TÖREN
BİTLİS'TE ŞEHİT GÜVENLİK KORUCUSU İÇİN TÖREN
BİTLİS'TE ŞEHİT GÜVENLİK KORUCUSU İÇİN TÖREN
BİTLİS'TE ŞEHİT GÜVENLİK KORUCUSU İÇİN TÖREN
BİTLİS'TE ŞEHİT GÜVENLİK KORUCUSU İÇİN TÖREN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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BİTLİS'TE ŞEHİT GÜVENLİK KORUCUSU İÇİN TÖREN - Haberler
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