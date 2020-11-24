Son dakika haber... Bitlis'te PKK/KCK operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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Son dakika haber... Bitlis'te PKK/KCK operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

24.11.2020 21:45 | Son Güncelleme: 24.11.2020 21:48
Son dakika haber... Bitlis'te PKK/KCK operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Bitlis merkez ile Tatvan ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bitlis merkez ile Tatvan ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi görevlilerince, "terör örgütü PKK/KCK'ya üye olduğu" ve "terör örgütü propagandası" yaptığı tespit edilen 3 şüphelinin yakalanması için çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeye yer verildi:

"Bitlis merkez ve Tatvan ilçesinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda İ.T, E.S. ve E.Y. isimli şüpheliler gözaltına alınmış, adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilmiştir. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

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